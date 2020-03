Przymusowa kwarantanna lub izolacja? Co jeśli będziemy zmuszeni zostać w domu i nie chodzić do pracy? Czy uzyskamy pomoc finansową?

Komunikat mówi także o tym, że ocena, czy stan zdrowia uzasadnia wystawienie zaświadczenia lekarskiego, pozostaje w kompetencji lekarza. W przypadku jednak, gdy ubezpieczony sam powstrzyma się od pracy i nie otrzyma za ten okres zaświadczenia lekarskiego ani decyzji inspektora sanitarnego, nie będzie miał prawa do świadczeń pieniężnych w razie choroby.

Jak informuje regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce, Marlena Nowicka, za okres kwarantanny lub izolacji przysługuje wynagrodzenie za czas choroby, a także zasiłek chorobowy lub opiekuńczy, wypłacane przez pracodawcę lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z przepisami, państwowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny, może wydać decyzję o poddaniu kwarantannie lub izolacji osobę przebywającą na terytorium RP, jeśli jest ona zakażona, chora na chorobę zakaźną albo podejrzana o zakażenie lub chorobę zakaźną, a także jeśli miała styczność ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego. Decyzję tę, osoba poddana kwarantannie lub izolacji, może dostarczyć pracodawcy bądź do placówki ZUS, już po zakończeniu kwarantanny lub izolacji.

Zasiłek opiekuńczy

Ponadto, jeżeli powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny, wyda decyzję o konieczności izolacji lub kwarantanny dziecka, rodzic będzie miał prawo do zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania opieki nad tym dzieckiem. Konieczność izolacji lub kwarantanny dziecka jest traktowana analogicznie jak choroba dziecka. Oznacza bowiem niemożność wykonywania pracy przez jednego z rodziców dziecka w związku z koniecznością zapewnienia mu opieki.- możemy przeczytać w oświadczeniu

Dodatkowy zasiłek

Ostatnią ważną informacją, o jakiej powiadamia w obwieszczeniu Marlena Nowicka, jest wejście w życie ustawy dotyczącej szczególnych rozwiązań związanych z koronawirusem, rodzicom dzieci do ósmego roku życia, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni, jeżeli w związku ze zwalczaniem zakażenia wirusem i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, nastąpi zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie wlicza się do limitu 60 dni pobierania zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym. Dodatkowy zasiłek przysługuje łącznie obojgu rodzicom w wymiarze do 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki, w związku z zamknięciem placówki z powodu wirusa.