Rewelacyjna runda jesienna w wykonaniu Dyskobolii. Klub chce walczyć o awans do IV ligi

Sobotnie spotkanie z Koroną Stróżewo było ostatnim rozegranym przez podopiecznych trenera Michała Zajączkowskiego w rundzie jesiennej. Nasza Dyskobolia pewnie pokonała przeciwnika, a mecz zakończył się wynikiem 7:2. O tym, czy grodziszczanie zakończą rundę na pozycji lidera, zadecyduje zaległy mecz Zamku Gołańcz. Przy ewentualnej porażce drużyny z Gołańczy, to Dyskobolia zajmie pierwsze miejsce w tabeli. Wszystko będzie jasne za tydzień. Ale już dziś można mówić o ogromnym sukcesie. W rundzie jesiennej grodziszczanie zaprezentowali fantastyczną formę. Bilans bramkowy to 44 zdobyte gole i 14 straconych, co stanowi najlepszy wynik spośród wszystkich drużyn.

- To była bardzo udana runda w wykonaniu biało-zielonych. Zawsze wierzymy w dobre wyniki, ale nikt nie spodziewał się takiego rezultatu. To oczywiście ogromna zasługa trenera Michała Zajączkowskiego (...) Jesień kończymy na ten moment (kluczowy będzie jeszcze wspomniany wcześniej mecz Zamku Gołańcz- przyp. red.) na pierwszym miejscu z bardzo dobrym bilansem bramkowym i świetną dyspozycją wszystkich zawodników, którym również należą się podziękowania, podobnie jak całemu sztabowi szkoleniowemu. Teraz czeka nas dużo ciężkiej pracy, żeby te punkty przekuć na końcowy sukces. Jawi się przed nami myśl o awansie do IV ligi (...) Przy takim wyniku i dyspozycji drużyny grzechem by było w to wątpić