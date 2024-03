Mecze bez publiczności i kara finansowa. WZPN podjął decyzję w sprawie Dyskobolii

Więcej o sprawie pisaliśmy tutaj: Skandal na meczu w Grodzisku Wielkopolskim. Policja zatrzymała pseudokibiców

Wydział Dyscypliny Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej wszczął w tej sprawie postępowanie. Posiedzenie, na którym zapadła decyzja o konsekwencjach, odbyło się w czwartek, 21 marca. Na Naszą Dyskobolię nałożono karę finansową w wysokości 1000 złotych i nadano jej rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzją WZPN najbliższe trzy mecze na grodziskim stadionie zostaną rozegrane bez udziału publiczności. Podobnie wygląda kwestia spotkań, które biało-zieloni rozegrają na wyjeździe - nałożono zakaz wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na najbliższe trzy mecze.

- Decyzję Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej przyjmujemy z pokorą i zrozumieniem. Wydarzenia, które rozegrały się tego dnia na grodziskim stadionie, nigdy nie powinny mieć miejsca. Raz jeszcze przepraszamy za wszelkie nieprzyjemne emocje związane z zachowaniem grupy ludzi ośmielających nazywać siebie samych kibicami biało-zielonych. Kibice naszego klubu to grupa wspaniałych ludzi, ale niestety w każdej grupie trafiają się czarne owce. Zachowanie takie jak to, które widzieliśmy podczas meczu ze Spartą, nie przystoi komuś, kto nazywa siebie kibicem. Jest nam przykro, że w tej sprawie trzeba było zastosować odpowiedzialność zbiorową, ale mamy nadzieję, że takie sytuacje nigdy więcej się nie powtórzą. Liczę na to, że gdy kibice wrócą na stadion, dalej będziemy razem wspierać klub, bo jesteśmy jedną drużyną. Czas, w którym będziemy rozgrywać mecze bez udziału kibiców, chcemy wykorzystać na wyciągniecie wniosków z tej sytuacji, by w przyszłości nie powtarzać już tych samych błędów. Niech to będzie lekcja na przyszłość dla nas wszystkich