Jerzy Pięta - kandydat na burmistrza Grodziska Wielkopolskiego

O urząd burmistrza Grodziska Wielkopolskiego ubiega się Jerzy Pięta. Kandydat ma 54 lata, jest absolwentem UAM (historia, dziennikarstwo), Politechniki Poznańskiej (informatyka) i Uniwersytetu Jagiellońskiego (zarządzanie). Pracował jako dziennikarz radiowy, do 2008 roku był rzecznikiem prasowym Dyskobolii. Do 2014 roku odpowiadał w Inter Groclin Auto SA (później Groclin SA) za relacje inwestorskie. Od 2005 r. prowadzi własną działalność gospodarczą w obszarze IT. Jest nauczycielem i wykładowcą akademickim oraz - jak sam mówi - edukatorem i aktywistą partycypacji społecznej, aktywności obywatelskiej i ordynacji większościowej. Jest założycielem i wieloletnim prezesem stowarzyszenia absolwentów grodziskiego liceum, pilotem wycieczek i przewodnikiem.

Kandydat podkreśla, że program Koalicji Obywatelskiej ukierunkowany jest na rozwój gminy oraz podniesienie jakości usług publicznych.