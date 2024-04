Tym razem wszystkie ligowe spotkania zawodnicy Basket Grodzisk 2020 rozegrali w niedzielę. Jako pierwsi na boisko wybiegli chłopcy w ramach Ligi Młodzików Starszych U13M. Ich przeciwnikiem była drużyna MKS MOS Konin. Jak relacjonuje klub, rywale zawiesili poprzeczkę wysoko, a walka o cenne punkty trwała do samego końca, zapewniając kibicom mnóstwo wrażeń. Finalnie to gospodarze sięgnęli po zwycięstwo, a spotkanie zakończyło się wynikiem 69:63 dla grodziszczan.

Na kolejne koszykarskie emocje nie trzeba było długo czekać. Punktualnie o godzinie 12 rozpoczął się mecz w ramach Ligi Młodziczek Starszych U13K pomiędzy Basket Grodzisk 2020 a UKS Olimpijczyk Ostrów Wlkp. Już od samego początku to zawodniczki z Grodziska wysunęły się na wyraźne prowadzenie, które utrzymały do samego końca. Wynik meczu to 94:48.

Nieco szczęścia zabrakło niestety podczas ostatniego rozgrywanego w niedzielę spotkania. W ramach Ligi Kadetek Młodszych U14K grodziszczanki zmierzyły się z drużyną Pompax Tęcza Leszno. Zawodniczki Basket Grodzisk 2020 bardzo źle rozpoczęły w mecz i pomimo wygrania drugiej kwarty, nie udało się im dogonić przeciwniczek. To pierwsza porażka zespołu w drugiej części sezonu, a więc jeszcze nie wszystko stracone. Spotkanie zakończyło się wynikiem 43:79 dla zespołu gości.