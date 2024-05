Rowerem do 66 km od Grodziska Wielkopolskiego. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 25 - 26 maja?

Rozważasz trasę rowerową w okolicy Grodziska Wielkopolskiego? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji. Są zróżnicowane pod względem trudności czy dystansu, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 66 km od Grodziska Wielkopolskiego. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w okolicy Grodziska Wielkopolskiego proponujemy na weekend.

Trasy rowerowe w pobliżu Grodziska Wielkopolskiego

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 66 km od Grodziska Wielkopolskiego, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 25 maja w Grodzisku Wielkopolskim ma być 24°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 52%. W niedzielę 26 maja w Grodzisku Wielkopolskim ma być 26°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 32%. 🚲 Trasa rowerowa: Lwówek Wielkopolski, Pakosław, Posadowo, Brody Wąsowo Stopień trudności: 1.0

Dystans: 67,92 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 66 m

Suma podjazdów: 968 m

Suma zjazdów: 935 m Trasę dla rowerzystów z Grodziska Wielkopolskiego poleca Frachu Wycieczka prowadzi wokół Lwówka Wielkopolskiego. Tereny może mało zalesione, ale bardzo ciekawe krajobrazowo, teren delikatnie pofałdowany otwierając piękne przestrzenne widoki. Odwiedzamy 4 rezerwaty przyrody, tj. „Wielki Las”, „Las Grądowy nad Mogielnicą”, „Jakubowo” i „Rezerwat przyrody im. Bolesława Papi na jeziorze Zgierzynieckim”. Rezerwaty z licznymi pomnikowymi drzewami, charakterem, wprost warte zobaczenia i odwiedzenia. W miejscowości Zgierzanka warto wejść na wieżę widokową , z której rozpościera się widok na Rezerwat nad jeziorem Zgierzynieckim. Z pewnością dużo ciekawszy widok jest na wiosnę i jesienią kiedy odbywają się przeloty ptaków.

Z miejscowości na trasie warto zobaczyć Pakosław z pałacem i pięknym parkiem, Posadowo również piękny pałac i park, niestety w rękach prywatnych i podziwiać można tylko zza płotu. Miejscowość Brody z drewnianym kościołem pięknie wyposażonym, pałacem i parkiem. Warto wjechać na teren gospodarstwa i zobaczyć budynki gospodarcze zachowane w dobrym stanie – uwagę przykuwa gorzelnia z 1907 roku. Jadąc dalej do Marszewa przez miejscowość Bródki koniecznie warto wejść ok. 300 metrów w pole aby odwiedzić dobrze zachowane grodzisko wczesnośredniowieczne z norami borsuków. Kierując się do Wąsowa koniecznie warto się zatrzymać w parku pałacowym w Chrapliwie i ucieszyć oczy bardzo dobrze utrzymanym pałacem. W Wąsowie można podziwiając pałac popatrzeć na liczne młode pary robiące sobie zdjęcia w plenerze. Po posiłku i odpoczynku udajemy się do Lwówka miejsca startu i na rynku podziwiać drugi w Europie tak wybrukowany rynek. Wycieczka wiedzie drogami łatwymi dla rowerzystów więc wsiadać i jechać.

🚲 Trasa rowerowa: Słubice Kostrzyn wzdłuż Odry Stopień trudności: 1.0

Dystans: 112,37 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 162 m

Suma podjazdów: 2 257 m

Suma zjazdów: 2 279 m Trasę dla rowerzystów z Grodziska Wielkopolskiego poleca Gostekon Bardzo fajna trasa, polecana na niedzielny wyjazd. Ze Słubic do Kostrzyna po drodze szutrowej wzdłuż wału przeciwpowodziowego 30 km. Polecana dla tych, co nie lubią samochodów, a chcą kręcić korbą.

Dystans: 167,44 km

Czas trwania wyprawy: 29 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 85 m

Suma podjazdów: 901 m

Suma zjazdów: 927 m Maciejkicior87 poleca trasę rowerzystom z Grodziska Wielkopolskiego

Trasa przejechana podczas obchodów 1050 rocznicy chrztu Polski.

Od Poznania do Gniezna prowadzi szlakiem piastowskim, który w 80% składa się z dróg gruntowych. Są to ścieżki rowerowe, bądź lokalne drogi i dojazdy do pól uprawnych. Jakość ich jest kiepska, pełno w nich dziur, ale nie są piaszczyste. Od Gniezna w stronę Rzymu, Wenecji, Biskupina, aż do Inowrocławia, droga jest asfaltowa, dobrej jakości i o niskim a nawet znikomym natężeniu ruchu. Jeśli ktoś preferuje noclegi w namiocie, na dziko, musi liczyć się z tym, że na trasie mało jest dogodnych miejsc na rozbicie obozu. Pola po sam horyzont.

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Grodziska Wielkopolskiego

🚲 Trasa rowerowa: Lubikowo i 6 jezior Stopień trudności: 1.0

Dystans: 54,09 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 34 m

Suma podjazdów: 525 m

Suma zjazdów: 523 m Pyzatek poleca trasę rowerzystom z Grodziska Wielkopolskiego

W 1982 r. nurkowie z Gorzowa Wlkp. odkryli na dnie Lubikowskiego średniowieczną urnę, która obecnie jest eksponowana w gorzowskim muzeum. Zdaniem miejscowych, jezioro kryje także inne tajemnice. M.in. kolumnę niemieckich pojazdów wojskowych, które zatonęły w nim pod koniec stycznia 1945 r.

Dla nurków z naszego regionu Lubikowskie to po prostu Lubik. Ich bazą jest Folwark Amalia koło przysiółka Lubikówko.

Powierzchnia Lubikowskiego wynosi aż 314,7 ha. To jeden z największych akwenów regionu.

🚲 Trasa rowerowa: Śladami przeszłości wokół Jeziora Lednickiego Stopień trudności: 1.0

Dystans: 24,63 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 27 m

Suma podjazdów: 443 m

Suma zjazdów: 445 m Rowerzystom z Grodziska Wielkopolskiego trasę poleca Nowak_adrian

Trasa w całości zlokalizowana na terenie Lednickiego Parku Krajobrazowego. Lednicki Park Krajobrazowy położony jest we wschodniej części województwa wielkopolskiego, na obszarze Pojezierza Gnieźnieńskiego, na północ od linii kolejowej Poznań–Gniezno, na terenach gmin: Kiszkowo, Kłecko, Łubowo i Pobiedziska. Wyznaczona trasa okala Jezioro Lednickie i przebiega po drogach asfaltowych, jedynie niektóre łączniki to drogi gruntowena terenie gmin Łubowo i Kiszkowo.

Brzeg Jeziora Lednickiego, jego dno i wyspy kryją ślady osadnictwa sięgające epoki neolitu. Okres świetności tych terenów przypadł na X i XI w., kiedy na wyspie Ostrów Lednicki – największej z czterech wysp jeziora – mieściła się siedziba księcia Mieszka I.

Trasa nie jest długa, ale jeżeli w trakcie trwania wycieczki chciałoby się zwiedzić chociażby Wielkopolski Park Etnograficzny oraz OStrów Lednicki należy na nią zarezerwować minimalnie pół dnia, a najlepiej cały dzień - po dordze można w kilku miejscach wypocząć i zjeść obiad.

Jak dbać o rower?

Miłośnicy jazdy na rowerze wiedzą, jak istotne jest utrzymywanie jednośladu w dobrym stanie technicznym. Jest to bardzo ważne dla komfortu oraz bezpieczeństwa podczas jazdy. Przegląd roweru powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. A najlepiej dwukrotnie - przed oraz po sezonie. Oczywiście, jeśli w trakcie sezonu zdarzą się jakieś uszkodzenia, najlepiej je od razu naprawić.

Serwisować sprzęt można samodzielnie lub oddając go w ręce specjalistów. Odpowiednio dbając o swój sprzęt zapewnisz sobie, że dłużej Ci posłuży. Jest to szczególnie istotne, jeśli często na nim jeździsz. Wbrew pozorom przegląd roweru nie jest taką prostą sprawą. Jeśli chcesz samodzielnie serwisować swój rower, koniecznie poszukaj poradników, w jaki sposób to robić.

Akcesoria rowerowe - co warto mieć?

Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.