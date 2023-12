Spełniło się największe marzenie druhów. Strażacy z Gradowic mają nową remizę!

Niewielki budynek w wynajmowanym garażu zastąpiła teraz remiza z prawdziwego zdarzenia. Strażacy nie przeprowadzają się daleko, bo zaledwie 100 metrów od poprzedniej siedziby.

Przypomnijmy, że wyłonionym w ramach przetargu wykonawcą inwestycji był Zakład Ogólnobudowlany Janusz Borowiak. Na realizację tego zdania gmina Wielichowo pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości blisko 985 tysięcy złotych. Całkowita wartość prac to blisko 1,2 miliona złotych.

Uroczystość otwarcia obiektu rozpoczęła się przed budynkiem nowej remizy OSP od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości Krzysztofa Bednarczyka, komendantowi KP PSP w Grodzisku Wielkopolskim bryg. Marcinowi Włodarczykowi oraz odśpiewaniem hymnu państwowego.

Zaproszonych gości i strażaków powitała burmistrz Wielichowa, Honorata Kozłowska.

- Można by powiedzieć, że strażacy wzięli się z potrzeby samego życia i zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, ale przede wszystkim z chęci niesienia bezinteresownej pomocy (...) Dla druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Gradowicach jest to szczególny dzień, w którym do użytku zostaje oddana jakże upragniona i pewnie wymarzona remiza