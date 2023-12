"Spotkajmy się w Betlejem". Gminne jasełka odbędą się już 7 stycznia

Jasełka to tradycyjne widowiska, których tematem jest Boże Narodzenie. Wzorowane są one na średniowiecznych misteriach franciszkańskich. Za twórcę tych przestawień uważa się św. Franciszka z Asyżu. Pierwsze takie misterium miało odbyć się w 1223 roku we włoskim Greccio. Treścią tradycyjnych jasełek była historia narodzenia Jezusa w Betlejem oraz spisek Heroda.

Do Polski zwyczaj urządzania świątecznych spektakli traktujących o narodzinach Jezusa, przywędrował na przełomie XIV i XV wieku. Nazwa jasełek wywodzi się natomiast od staropolskiego słowa „jasło”, oznaczającego „żłób”, w którym to, według Pisma Świętego, leżało Dzieciątko.

Jasełka organizowane są dziś w przedszkolach i szkołach, a także w domach kultury, teatrach oraz jako wydarzenia plenerowe. Zwykle oglądać je można przed Bożym Narodzeniem i są swoistym wprowadzeniem do świątecznych obchodów. Jasełka organizowane są również po świętach – w pierwszej połowie stycznia.