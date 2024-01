"Spotkajmy się w Betlejem". Jasełka Gminne w Grodzisku Wielkopolskim

Tegorocznemu przedstawieniu przyświecało hasło "Spotkajmy się w Betlejem”. Wszystkich, którzy zasiedli na widowni, przywitał dyrektor Centrum Kultury Rondo, Tomasz Koza.

– mówił.

Na scenie zaprezentowali się członkowie Grupy Teatralnej Arlekin, chór OTTIMO, Zespół Tańca Ludowego Cybinka-Grodzisk oraz chór Liceum Ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim. Licznie zgromadzona publiczność nagrodziła spektakl gromkimi oklaskami.

- Nisko się wam kłaniam, dziękując za trud i pracę włożone w przygotowanie tego przedstawienia. Efekt jak zawsze poruszył nasze serca. (...) Opowieść jasełkowa to zawsze opowieść o miłości, nadziei, o tym świetle, które bije do nas z Betlejem. Życzę wszystkim państwu, żeby to Betlejem zagościło w waszych sercach. Dużo radości, dużo nadziei, dużo miłości, zdrowia i wszystkiego najlepszego na cały 2024 rok