Sviatlana Sanko i Krzysztof Hadas zwycięzcami XV Hunters Grodziskiego Półmaratonu "Słowaka" 2023

Piękna pogoda, tysiące kibiców na trasie, zespoły przez kilka godzin przygrywające tym, którzy stanęli na starcie. Jednym słowem - święto amatorskiego biegania w najlepszym możliwym wydaniu. Tak można podsumować XV Hunters Grodziski Półmaraton "Słowaka", który odbył się 11 czerwca 2023 roku.

Bieg wystartował punktualnie o godzinie 9. Start Grodziskiego Hunters Półmaratonu "Słowaka" rozpoczął wystrzał z armaty, a na ponad 21 kilometrową trasę biegacze wyruszyli w blasku konfetti i przy gromkich owacjach kibiców. Kwadrans wcześniej bieg rozpoczęła grupa "0", czyli osoby, które zadeklarowały, że na pokonanie dystansu potrzebują nieco więcej czasu.

- Wśród naszych biegaczy jest dziś wielu znamienitych gości. (...) Bardzo się cieszę, że przyjechaliście go Grodziska, że wybraliście nas, jako miejsce, w którym chcecie pokonać ponad 21 kilometrów. Cieszę się, że jesteście tu z nami i chcecie poczuć fantastyczną atmosferę tego biegu. Nieczęsto się zdarza, żeby w takim niewielkim ośrodku udało się zgromadzić tak liczną rzeszę biegaczy. Bardzo dziękujemy wam za to, że jesteście z nami. Życzę wam dobrej zabawy. Niech doping naszych mieszkańców poniesie was niczym na skrzydłach do mety. Pamiętajcie, że tu się nie walczy o życiówkę, tutaj najważniejsza jest przyjemność z biegania. Bądźcie wielcy, już jesteście! Powodzenia!