Święto Policji w Grodzisku Wielkopolskim. Wręczono odznaczenia i awanse zawodowe

Na stopień sierżanta:

Na stopień starszego posterunkowego:

Medal Krzyż Niepodległości klasy II Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów otrzymał asp. sztab. Krzysztof Kaczmarek.

Srebrny medal Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. Wielkopolskiego otrzymał Jarosław Jaworowicz.

Brązowy medal Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. Wielkopolskiego otrzymali st.asp. Paweł Gradzik, mł. asp. Tomasz Gawron, st. sierż. Dariusz Bilski oraz sierż. Rafał Trzciński.

- Święto Policji to okazja do przekazania pozdrowień i gratulacji, ale przede wszystkim słów podziękowania za zaangażowanie, profesjonalizm, rzetelną służbę, za to, że jesteście zawsze tam, gdzie jesteście potrzebni naszym mieszkańcom (...) Chcę pogratulować wam awansów i wyróżnień, na które zapracowaliście soldiną pracą (...) Życzę wam zawsze bezpiecznej służby, żebyście szczęśliwie wracali do domów i rodzin