Pożegnanie komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim

Komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. Marcin Włodarczyk przeszedł na zaopatrzenie emerytalne. 5 stycznia był oficjalnie ostatnim dniem jego służby w mundurze. Nie ma co ukrywać, że szczególnie dla samego zainteresowanego była to chwila wzruszająca i pełna emocji. Uroczyste pożegnanie komendanta odbyło się podczas zbiórki, w której wzięli udział emerytowani i obecni funkcjonariusze KP PSP Grodzisk, samorządowcy, przedstawiciele zaprzyjaźnionych jednostek PSP i OSP oraz rodzina i przyjaciele bryg. Włodarczyka.

- Wszystkie te działania nie byłyby możliwe, gdyby nie państwa pomoc, wsparcie i praca. Bycie komendantem w Grodzisku było zaszczytem. Zawsze starałem się wykonywać powierzone zadania z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem (...) Jednak jak to w życiu bywa - coś się kończy, a coś zaczyna. Dziś rozpoczynam w życiu nowy etap. To nie była łatwa decyzja, ale cieszę się, że dostałem możliwość odejścia na własnych warunkach

Szczeble kariery

Bryg. Marcin Włodarczyk służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął w 2004 roku jako kadet Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu. Po jej ukończeniu w 2006 roku, otrzymał tytuł technika pożarnictwa oraz stopień młodszego aspiranta. Od lipca 2006 roku rozpoczął służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Kutnie. W 2006 roku rozpoczął studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego, które ukończył w 2010 roku uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa oraz stopień młodszego kapitana. Z dniem 01.07.2017 roku został przeniesiony do pełnienia służby w Komendzie Powiatowej PSP w Środzie Wielkopolskiej, gdzie objął stanowisko dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Po przejściu do średzkiej komendy, kontynuował rozwój zawodowy w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie, co skutkowało zdobyciem tytułu magistra na specjalizacji psychologia pracy i zarządzenie zasobami ludzkimi oraz ukończeniem dwóch studiów podyplomowych na kierunkach: zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy oraz bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie kryzysowe. Z dniem 01.08.2019 roku został przeniesiony do pełnienia służby w Komendzie Powiatowej PSP w Grodzisku Wielkopolskim, gdzie objął stanowisko komendanta powiatowego PSP.