Spotkanie wigilijne Grodziskiej Orkiestry Dętej im. Stanisława Słowińskiego

W świecie muzyki wigilia orkiestry dętej stanowi niepowtarzalne wydarzenie, które połączone jest zarówno z pasją muzyczną, jak i świątecznym duchem. To szczególny czas, kiedy utalentowani muzycy zasiadają razem, aby stworzyć niezapomnianą oprawę dźwiękową dla świąt Bożego Narodzenia.

Grodziska Orkiestra Dęta swoje spotkanie rozpoczęła prywatnym koncertem. Pierwsza wystąpiła grupa początkujących muzyków. Młodzi instrumentaliści zaprezentowali m.in. aranżację piosenki pt. : “Jingle Bells” oraz “Gore gwiazda Jezusowi”. Następnie do radosnego grania dołączyli starsi artyści, prezentując utwory takie jak: “Last Christmas”, “All I Want For Christmas Is You” oraz “Wśród nocnej ciszy”.

Po koncercie nadszedł czas podsumować rok działań orkiestry. Grodziska Orkiestra Dęta w tym roku wystąpiła m.in: w Chorwacji na V Adriatica Dance And Music Festival Krk/Senj, w Świeciu zdobywając 2 miejsce w konkursie musztry paradnej, we Wrocławiu na Radosnej Paradzie Niepodległości oraz tradycyjnie na Barbórkach PGNiG w Zielonej Górze i Warszawie.