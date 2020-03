Szpital przegrał w sądzie batalię z firmą Renimed. Odszkodowanie będzie jednak zdecydowanie niższe

Ostatecznie nic jednak z tego nie wyszło, a na ambitnych planach się skończyło. Firma „Renimed” rozwiązała umowę z lecznicą, domagając się tym samym 8-milionowego odszkodowania za straty, jakie ich zdaniem, miała ponieść w ramach nierealizowania umowy. Sprawa trafiła do sądu.

Zapłacą, ale mniej

13 marca w sprawie zapadł kolejny wyrok. Sąd Apelacyjny w Poznaniu zmienił zaskarżony przez każdą ze stron wyrok Sądu Okręgowego na korzyść grodziskiej lecznicy. Wcześniejsze odszkodowanie w wysokości ponad 1,6 miliona złotych zostało zmniejszone do kwoty 389 tysięcy złotych.

Dodatkowo sąd kosztami procesu obciążył w 95 procentach firmę Renimed. Na rzecz grodziskiej lecznicy zasądzono również zwrot kosztów postępowania apelacyjnego w wysokości ponad 26 tysięcy złotych.

To dobre wieści dla budżetu

- To jest bardzo dobra wiadomość dla naszego szpitala, samorządu powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim i przede wszystkim, naszych mieszkańców. Nie ukrywam, że duży kamień spadł mi z serca i cieszę się, że spora kwota publicznych pieniędzy (ponad 2 miliony złotych), będzie mogła pozostać do dyspozycji naszego szpitala, który w znaczącej części sfinansuje z nich zakup sprzętu medycznego i zagospodarowanie wolnych powierzchni w budynku szpitala przy ulicy Mossego 3- mówi starosta powiatu grodziskiego, Mariusz Zgaiński.

Jak dodaje nasz rozmówca, firma Renimed może wnieść do Sądu Najwyższego kasację. To spowodowałoby rozpoczęcie całego procesu sądowego od nowa. Starosta zauważa jednak,że w jego ocenie nie ma podstaw do kasacji. Z samą firmą skontaktować nam się nie udało.