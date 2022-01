"Ta droga to prawdziwa katastrofa. Są dni, kiedy nie możemy tędy przejechać" Ania Borowiak

O drodze łączącej Słocin z tak zwaną szosą opalenicką głośno jest już od kilku lat. To atrakcyjny teren do budowy nowego domu, bo okolica jest cicha i spokojna, a do samego Grodziska jest zaledwie kilka minut drogi. I wiele osób zdecydowało się właśnie tutaj zamieszkać. Problem jednak w tym, że droga jest w coraz gorszym stanie. - Są dni, kiedy naprawdę jest problem z przejazdem - twierdzą mieszkańcy. Jakie są szanse na remont?