Do końca maja, jak zapowiada wójt Zbigniew Kaczmarek, potrwają prace przy przebudowie ulicy Dworcowej w Granowie. Koszt inwestycji to około 3,1 miliona złotych. Przypomnijmy, że na ten cel gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości nieco ponad 1,6 miliona złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wykonawcą zadania jest Zakład Drogowo-Budowlany Nojan Jan Nowak z Grodziska Wielkopolskiego.

- To odcinek około 300 metrów, ale to duża inwestycja, która zakłada kompletną przebudowę drogi, wymianę rurociągu, budowę chodnika, oświetlenia i miejsc parkingowych. To tak naprawdę pierwszy etap modernizacji ulicy Dworcowej