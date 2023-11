Trzymiesięczny areszt dla podejrzanych o posiadanie narkotyków

Kobieta przekazała policjantom papierowy zwitek z niewielką ilością marihuany oraz woreczek strunowy z zawartością drobnych kryształów. Podczas przeszukania samochodu mundurowi znaleźli dodatkowo saszetkę z kolejnymi porcjami narkotyków.

- Auto, którym poruszała się para, zabezpieczono na parkingu strzeżonym. Policjanci doprowadzili mężczyznę do wolsztyńskiego szpitala, gdzie został zbadany pod kątem obecności narkotyków w organizmie. Badanie moczu wskazało na obecność amfetaminy, ecstasy i metamfetaminy. W tej sytuacji policjanci zatrzymali mu prawo jazdy, a do badań pobrano od niego również krew

- wyjaśnia oficer prasowy wolsztyńskiej policji.

Para trafiła do aresztu. W piątek, 10 listopada, zatrzymanym przedstawiono zarzut posiadania środków odurzających, za co grozi im nawet 10 lat pozbawienia wolności.

- Lista zarzutów dwudziestodziewięciolatka jest niestety dłuższa, ponieważ udzielał on też narkotyków innym osobom oraz kierował pojazdem znajdując się pod wpływem narkotyków. W przypadku mężczyzny dolna granica sankcji to 5 lat pozbawienia wolności, ponieważ był on już karany za przestępstwo narkotykowe