W Grodzisku odbędzie się piknik charytatywny dla Mai Tomczak

Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej "Grätz”, Ochotnicza Straż Pożarna w Grodzisku Wielkopolskim i Ochotnicza Straż Pożarna w Kąkolewie zapraszają do udziału w charytatywnej akcji na rzecz małej zbąszynianki, która choruje na rdzeniowy zanik mięśni. Życie dziewczynki wyceniono na kwotę 9,5 miliona złotych.

Poprzednia taka akcja w naszej gminie, która odbyła się w Kąkolewie, zakończyła się sukcesem. Zebrano prawie 11 tysięcy, a druhowie postanowili działać dalej.

Już w niedzielę, 20 lutego, w Grodzisku odbędzie się piknik charytatywny. Cały dochód z imprezy zostanie przeznaczony na terapię genową dla Mai Tomczak. A co w programie? Atrakcji nie zabraknie! Akcja rozpocznie się o godzinie 14 familijnym pokazem magii w wykonaniu iluzjonisty Armanda Górnego. Wystąpi "Zbig Band", zespół "After Beat", zespół "Ojej". To nie koniec atrakcji, bo w Parku Miejskim pojawią się też członkowie grupy motocyklowej Samcro PGO oraz grupa Airsoft Zbąszynek ''Spartanie''.