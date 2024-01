W terenie zabudowanym pędził ponad 100 km/h. Kierowca pożegnał się z prawem jazdy

Nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn tragicznych w skutkach wypadków drogowych. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim w piątek, 5 stycznia, w miejscowości Wola Jabłońska kontrolowali prędkość poruszających się pojazdów.

- Około godziny 11:45 policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę, który w terenie zabudowanym jechał z prędkością 110 kilometrów na godzinę, przy dopuszczalnej "pięćdziesiątce". 23-letni mieszkaniec gminy Rakoniewice został ukarany mandatem w wysokości 1500 złotych, a na jego konto trafiło 13 punktów karnych. Spotkanie z policjantami zakończyło się również zatrzymaniem prawa jazdy na okres 3 miesięcy

- relacjonuje st. sież. Aleksandra Hoffmann, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim.

Każdy kierowca, który nie stosuje się do ograniczeń prędkości, musi liczyć się z karą finansową oraz utratą prawa jazdy na trzy miesiące. Jednak powinien mieć świadomość, że jest to przestroga. Brak rozsądku na drodze może doprowadzić do tragedii, która przyniesie o wiele dotkliwsze skutki niż brak prawa jazdy przez określony czas. Dlatego policjanci apelują o bycie odpowiedzialnym uczestnikiem ruchu drogowego i stosowanie się do obowiązujących przepisów.