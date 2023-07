Weekend pod znakiem upałów. Jest ostrzeżenie IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia dla większości kraju. Wśród powiatów objętych ostrzeżeniem są m.in. powiat grodziski, nowotomyski i wolsztyński.

- Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w sobotę od 31°C na wschodzie do 35°C na zachodzie obszaru, w niedzielę od 30°C do 33°C, w poniedziałek około 30°C. Temperatura minimalna w nocy na przeważającym obszarze od 18°C do 20°C - głosi komunikat IMGW.