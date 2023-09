Włamał się do domu i ukradł pieniądze. Przy okazji... wykąpał i zrobił pranie

W czwartek, 21 września, kilka minut przed godziną 10 na terenie gminy Śmigiel w powiecie kościańskim doszło do włamania do budynku mieszkalnego. Policjantów oraz właścicielkę nieruchomości zaalarmowała czujna sąsiadka, która zauważyła mężczyznę wchodzącego do domu przez okno.

Policjanci chwilę później w towarzystwie właścicielki budynku zjawili się pod wskazanym adresem. W kotłowni zastali ukrywającego się sprawcę włamania - 20-latka pochodzącego ze Śmigla. Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyzna od kilku dni pod pod nieobecność domowników wchodził do ich domu.