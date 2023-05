Właściciel brutalnie uderzonego w centrum Grodziska psa usłyszał zarzut. Zwierzęta odebrała fundacja Mondo Cane

- Film jest bardzo drastyczny. To nie jest klepnięcie czy popchniecie zwierzęcia, a katowanie

- podkreśla szef inspektoratu fundacji Mondo Cane w Poznaniu Łukasz Jakubowski, który w piątek odebrał w asyście policji dwa psy, których właścicielem był mężczyzna z udostępnionego w sieci nagrania. Zwierzęta, jak dodaje, trafią teraz do kliniki weterynaryjnej na szczegółowe badania, które pozwolą określić, jaki jest ich stan zdrowia.

- Składamy zawiadomienie i walczymy o ukaranie sprawcy tego bestialstwa. Sprawa jest o tyle bulwersująca, że sytuację widziały dzieci korzystające z pobliskiego placu zabaw. Część z nich pewnie zareagowała płaczem, część pewnie nie zrozumiała, co się dzieje. Nie może być tak, że małe dzieci widzą tak brutalne zachowania wobec zwierząt. Wiemy już, że nie była to jednorazowa sytuacja. Trafiły do nas kolejne dwa filmy, które potwierdzają, że zwierzęta były bardzo źle traktowane