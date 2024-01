Wpadł na gorącym uczynku, gdy okradał drogerię. Grozi mu nawet pięć lat więzienia

Do zdarzenia doszło we wtorek, 23 stycznia. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim około godziny 14:30 otrzymali zgłoszenie, że na terenie jednej z drogerii doszło do kradzieży. Mężczyzna zabrał z półki perfumy, ale nie zamierzał zapłacić za towar.

- Sprawca został przyłapany na gorącym uczynku przez pracownika ochrony. Patrol, który udał się na miejsce, potwierdził, że mężczyzna dopuścił się kradzieży perfum różnych marek o łącznej wartości ponad 1000 złotych

- mówi st. sierż. Aleksandra Hoffmann, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim.

Policjanci zatrzymali 27-letniego mieszkańca Grodziska.

- Wszystkie skradzione przedmioty wróciły na sklepowe półki, a mężczyzna usłyszał zarzuty i przyznał się do winy. Nie był wcześniej karany za podobne przestępstwa

- dodaje oficer prasowa grodziskiej policji.

Zgodnie z prawem, za kradzież grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. O ostatecznym wymiarze kary zadecyduje sąd.