Wpadli z narkotykami. Grozi im do trzech lat pozbawienia wolności

- Podczas czynności 20-letni kierowca i pasażerowie w wieku 22 i 24 lat byli bardzo nerwowi, co zwróciło uwagę funkcjonariuszy. Policjanci w trakcie kontroli ujawnili oraz zabezpieczyli u mężczyzn ponad 6 gramów suszu roślinnego, który trafi do policyjnych badań

Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę, 4 listopada. Około godziny 1 w Grodzisku Wielkopolskim na ulicy Poznańskiej policjanci zatrzymali do kontroli pojazd marki volkswagen. W pojeździe znajdowało się trzech mieszkańców powiatu grodziskiego.

- dodaje st. sierż. Aleksandra Hoffmann.

W myśl obowiązujących przepisów, mężczyznom za posiadanie narkotyków grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Jeżeli badania krwi potwierdzą obecność narkotyków w organizmie 20-latka, odpowie on również za prowadzenie pojazdu pod ich wpływem, za co grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat.