Wyjątkowy Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Gminnym im. Krasnala Hałabały

Dzień Babci, obchodzony 21 stycznia i Dzień Dziadka, świętowany 22 stycznia to ważne daty w kalendarzu każdej wnuczki i wnuczka. I okazja, by choć symbolicznie wyrazić swoje uczucia do dziadków.

Grupa dzieci i rodziców z Przedszkola Gminnego im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim pod opieką Pauliny Słupińskiej ma za sobą już kilka występów. W ich wykonaniu mogliśmy między innymi zobaczyć spektakle "Smerfy" czy "Jaś i Małgosia". Tym razem zaskoczyli swoim występem zgromadzone w Centrum Kultury Rondo babcie i dziadków. Dwa pokolenia aktorów na scenie i przygotowane na tę okazję przedstawienie zebrało gromkie oklaski.

Nie brakowało najlepszych życzeń, wyrazów wdzięczności i miłości wobec ukochanych babć i dziadków oraz wspólnego odśpiewania "Sto lat!".