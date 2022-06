XIV Hunters Grodziski Półmaraton "Słowaka" 2022: Korowód biegaczy przeszedł ulicami Grodziska Wielkopolskiego

XIV Hunters Grodziski Półmaraton "Słowaka" 2022

Impreza od lat przyciąga do naszego miasta nie tylko sympatyków sportu, ale i wyjątkowej atmosfery, którą tworzą organizatorzy i kibice. Grodziski "Słowak" to już marka, która kojarzy się w całej Polsce z niezwykłym wydarzeniem.

Kluczem do sukcesu Grodziskiego Półmaratonu "Słowaka" jest wszystko to, co towarzyszy imprezie - kibice, posiłki dla biegaczy, możliwość przyjemnego spędzenia czasu przez nich na mecie, atrakcje, które towarzyszą uczestnikom przez cały bieg.