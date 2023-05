Z najlepszymi życzeniami dla pracowników bibliotek

Bibliotekarze i bibliotekarki to przewodnicy czytelników po książkowym królestwie. Co roku w maju obchodzą swoje święto, którego celem jest podkreślanie roli bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji a także zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów naszego społeczeństwa. To także coroczna okazja do złożenia życzeń i podziękowań pracownikom bibliotek za dotychczasowe działania na rzecz rozwoju kultury i edukacji.

Dziś biblioteki to nie tylko regały zapełnione książkami. To często centra życia kulturalnego całych miejscowości, w których organizowane są liczne wydarzenia towarzyszące czytelnictwu.

Tradycyjnie z okazji Dnia Bibliotekarza burmistrz Rakoniewic, Gerard Tomiak, jego zastępca Arkadiusz Pawłowski oraz skarbnik gminy Łukasz Ślaga złożyli wszystkim bibliotekarkom z gminy Rakoniewice serdeczne życzenia i podziękowali za wytrwałość i zaangażowanie w pracę na rzecz podnoszenia poziomu i różnorodności oferty kulturalnej w gminie, życząc dalszych sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy.