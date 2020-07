Auto znów uderzyło w dom. Co jeszcze musi się stać, żeby powstała obwodnica?

Przez sam środek Rakoniewic przebiega droga krajowa nr 32. To odcinek prowadzący z Poznania do Zielonej Góry, więc nie dziwi fakt, jak często przejeżdżają tędy samochody ciężarowe. Wszyscy pamiętamy jeszcze wypadek sprzed kilku miesięcy, kiedy tir wjechał na chodnik, a następnie wbił się w kilka budynków mieszkalnych.

We wtorek auto znów uderzyło w ścianę budynku, tym razem kilka metrów dalej od poprzedniego zdarzenia. - Pracujący na miejscu policjanci ustalili, że 26-letni mieszkaniec powiatu grodziskiego, który kierował pojazdem ciężarowym, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej na DK 32, zjechał na lewy pas ruchu i uderzył w bok nadjeżdżającego auta marki opel meriva- relacjonuje oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim, kom. Kamil Sikorski. Siła uderzenia była tak duża, że osobówka została zepchnięta na chodnik, a następnie uderzyła w budynek mieszkalny. A konkretniej w miejsce, gdzie znajdowała się główna rura doprowadzająca gaz do mieszkań. Wezwane na miejsce pogotowie gazowe nie stwierdziło rozszczelnienia. Całe szczęście nic nie stało się również żadnemu z kierowców. Kierowca ciężarówki za spowodowanie kolizji będzie musiał zapłacić mandat. Ale co byłoby, gdyby w tym miejscu akurat ktoś przechodził chodnikiem?