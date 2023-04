Babski Targ po raz drugi! Znów będzie można pozbyć się starych ubrań i kupić nowe

Po raz pierwszy panie postanowiły zaprosić mieszkanki gminy Grodzisk do wzajemnej wymiany ubrań oraz dać im możliwość kupna czy sprzedaży tego, co innym często w szafach zalega, a wciąż jest w dobrym stanie w listopadzie ubiegłego roku. W sali CK Rondo czekała odzież w każdym rozmiarze i na każdą okazję. Z zaproszenia do udziału w akcji skorzystało wiele mieszkanek naszej gminy. Panie chętnie oglądały, rozmawiały, ale przede wszystkim kupowały ubrania, bo przecież tych w kobiecej szafie nigdy za wiele.

- Od samego początku zakładałyśmy, że jeśli pierwsza edycja się uda, to zorganizujemy kolejne. Dlaczego nie robić czegoś, co jest praktyczne, potrzebne i podoba się innym? Mamy nadzieję, że Babski Targ stanie się wydarzeniem cyklicznym. Wolne miejsca znów rozeszły się błyskawicznie, co potwierdza, że taka inicjatywa ma sens - mówi Anna Koza.