Mieszkanki Trzcinicy świętowały Dzień Kobiet

- Życzę wam nieustającej energii i pasji w realizowaniu celów oraz spełnienia zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Niech każdy dzień będzie dla was okazją do osiągnięcia nowych sukcesów i czerpania radości z życia

- mówiła.

Kilka ciepłych słów do pań skierowali panowie, z sołtysem Maciejem Łabińskim na czele. Mieszkanki Trzcinicy otrzymały piękne kwiaty, zaśpiewano im gromkie "Sto lat" i wzniesiono toast.

Muzyczną niespodzianką był koncert w wykonaniu Tomasza Kaczmarka, uczestnika trzeciej edycji The Voice Senior. W ramach programu artystycznego wystąpiły również niezastąpione Cheerleaderki 40+ ,,Jak nie my to kto”.

Organizatorzy zadbali o pyszny poczęstunek. Był też okolicznościowy tort, który był słodką niespodzianką od władz gminy Wielichowo.

Nie zapomniano również o panach, którzy za kilka dni będą obchodzić swoje święto. Z tej okazji panie wręczyły im drobne upominki i złożyły najlepsze życzenia.