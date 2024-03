Dzień Kobiet w Grodzisku Wielkopolskim. Wystąpił zespół MONK

Obchody Dnia Kobiet tradycyjnie odbyły się w Grodziskiej Hali Sportowej. Wszystkie obecne na wydarzeniu mieszkanki gminy powitał dyrektor Centrum Kultury Rondo Tomasz Koza. Najlepsze życzenia z okazji tego wyjątkowego święta paniom złożył burmistrz Piotr Hojan.

- Międzynarodowy Dzień Kobiet to wyjątkowa okazja, by w imieniu męskiej części naszej społeczności wyrazić wdzięczność i uznanie wobec nieskończonej palety barw, jakimi każdego dnia malujcie panie naszą szarą codzienność. (...) Dzięki waszemu talentowi, pracy i determinacji świat staje się lepszym miejscem dla nas wszystkich (...) Dla mnie wasza rola i wpływ na nasze lokalne społeczeństwo jest nie do przecenienia. Wasza siła, wytrwałość, energia, pomysłowość i zaangażowanie codziennie dają dowód tego, że pomimo swojej wrażliwości, która jest wielkim atutem, na pewno nie można was nazwać słabą płcią