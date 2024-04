Już 5 maja spośród finalistek Miss Województwa Wielkopolskiego wyłoniona zostanie najpiękniejsza mieszkanka Wielkopolski 2024 roku. Wśród 32 dorosłych finalistek znalazła się mieszkanka Rakoniewic. Maja Bernad ma 21 lat. Jest studentką II roku prawa, pracuje także w tej dziedzinie. Od zawsze uwielbia sport, który towarzyszy jej w życiu codziennym. Jak podkreśla, pozwala jej to na utrzymanie nie tyko zdrowia i pięknej sylwetki, ale także dobrego samopoczucia. Aktualnie spełnia się trenując taniec na szpilkach. W wolnych chwilach lubi sięgać po książki. Maja przyznaje, że już od dłuższego czasu zastanawiała się na tym, żeby wysłać formularz zgłoszeniowy i wziąć udział w konkursie miss.

- Od kiedy pamiętam zawsze marzyłam o tym, żeby spróbować swoich sił w modelingu. Było to takie moje marzenie z dzieciństwa. Jednak nie do końca wiedziałam od czego zacząć i jakoś nigdy nie było tego "odpowiedniego czasu". W końcu uznałam, że to ten moment, że nie warto odkładać swoich celów i marzeń na później oraz że to pora, żeby zrobić duży krok w kierunku spełnienia siebie. Uznałam, że będzie to dla mnie z pewnością niezapomniana przygoda, może szansa, która otworzy mi nowe ścieżki rozwoju. I nigdy nie będę żałowała, że nie spróbowałam