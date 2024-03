Dzień Kobiet w Strzępiniu. Panie spotkały się z okazji jedynego takiego święta w roku

Dzień Kobiet obchodzimy 8 marca. Dla wszystkich pań ten dzień jest wyjątkowy i przypomina o tym, jak ważną rolę pełnią kobiety na świecie. Dlatego warto docenić wysiłek wszystkich pań i złożyć im życzenia, a przede wszystkim zatroszczyć się o wyjątkowe wspomnienia. By tych nie zabrakło, w wielu sołectwach odbywają się uroczystości związane ze świętem wszystkich pań. Takie spotkanie odbyło się również w Strzępiniu. Po raz kolejny do wspólnej zabawy wszystkie mieszkanki zaprosili sołtys i rada sołecka. Dzień Kobiet był okazją, by obdarować wszystkie panie życzeniami, dobrym słowem i kwiatami. Mieszkanki wsi miały okazję spędzić czas we własnym gronie, świetnie się przy tym bawiąc.