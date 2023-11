Bożonarodzeniowy Jarmark Świąteczny znów zawita do Grodziska Wielkopolskiego

W Grodzisku Wielkopolskim od kilku lat na Starym Rynku organizowany jest Jarmark Świąteczny. Ozdoby i dekoracje, wyroby lokalnych twórców, a do tego grzaniec i świąteczna muzyka w tle. Jarmark i w tym roku zawita do naszego miasta, by wprowadzić nas w przedświąteczny klimat.

Wydarzenie potrwa dwa dni- rozpocznie się w sobotę, a zakończy w niedzielę (9-10 grudnia). W poprzednich latach, oprócz świątecznych dekoracji i choinek, na stoiskach mogliśmy znaleźć pierniki, miody, sery, domowej roboty przetwory i wiele, wiele innych. Podobnie będzie i tym razem. Swój udział w jarmarku zadeklarowało około 50 wystawców.

W sobotę świąteczny klimat zagości w sercu Grodziska już o godzinie 10. Na scenie będą prezentować się uczniowie szkół podstawowych oraz młodzież ze szkół średnich w świątecznym repertuarze. Będzie można również skorzystać ze specjalnej kawiarenki - napić się czegoś ciepłego czy skosztować zakupionych smakołyków.