Budząca się po zimowym śnie natura urzeka wyglądem w Grodzisku Wielkopolskim

Choć kalendarzowa wiosna trwa od blisko miesiąca, dopiero od kilku dni spotkać ją można w naszym mieście. W parku miejskim, na wielu skwerach oraz w naszych ogródkach. Najpiękniejsza pora roku na dobre zagościła w Grodzisku

Warto także przypomnieć o naszym wspólnym obowiązku dbania o środowisko. Co raz cieplejsza pogoda zachęca nas do wychodzenia z domów i spędzania większej ilości czasu w miejscach udostępnionych do wspólnego użytku. Należy jednak pamiętać by nie pozostawiać po swoich "piknikach" śmieci. W naszym mieście praktycznie na każdym rogu znajdują się kosze do śmieci, warto zatem z nich korzystać.