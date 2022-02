Burmistrz Gerard Tomiak: Nie popadałbym w skrajny pesymizm, to będzie dobry rok dla naszej gminy

Burmistrz podkreśla, że podwyżki dotykają gminę Rakoniewice tak, jak wszystkich innych. Dla przykładu rachunek za ogrzewanie szkoły w grudniu był dwukrotnie wyższy niż w latach ubiegłych.

- Z około 30 tysięcy kwota wzrosła do 60. Czekamy, co będzie dalej. Odbije się to pewnie na tym, że jeśli będzie drożej, to automatycznie będzie czegoś mniej. Skoro 10 lat temu kilometr drogi kosztował 800 tysięcy, a teraz jest to 1,5 miliona, to rachunek jest oczywisty - mówi burmistrz Rakoniewic.