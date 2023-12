Był poszukiwany listem gończym. Grodziscy policjanci zatrzymali go we Wrocławiu

28-letni mężczyzna był poszukiwany w celu odbycia kary ponad 12 miesięcy pozbawienia wolności. Wydano za nim list gończy. Próbował ukryć się przed wymiarem sprawiedliwości, ale funkcjonariusze wydziału kryminalnego grodziskiej policji wpadli na jego trop.

- 4 grudnia we wczesnych godzinach porannych na terenie Wrocławia grodziscy funkcjonariusze zatrzymali poszukiwanego 28-latka. Zgodnie z treścią listu gończego mężczyzna został doprowadzony do zakładu karnego celem odbycia kary pozbawienia wolności. Policjanci podczas poszukiwań przeprowadzili szereg czynności, które pozwoliły na ustalenie aktualnego miejsca pobytu poszukiwanego listem gończym. Warto podkreślić, że dobre rozpoznanie doprowadziło do zatrzymania mężczyzny