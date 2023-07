Co się stało z ujawnionymi w Białej Wsi chemikaliami? Prokuratura zawiesiła postępowanie

Opinia powołanego w sprawie biegłego potwierdziła, że w pojemnikach znajdują się między innymi farby i oleje. Według informacji przekazanych przez biegłego, substancje w zamknięciu nie stanowią zagrożenia. Dopiero po ewentualnym rozszczelnieniu są niebezpieczne dla środowiska.

Od momentu ujawnienia odpadów w Białej Wsi minęły już prawie 4 lata. Właściciel nieruchomości, którym jak wówczas ustalono jest mieszkaniec powiatu krotoszyńskiego, został zobowiązany do zutylizowania odpadów. Pojemników nie ma już w magazynach, ale mężczyzna zapadł się pod ziemię. Nie odpowiada na pisma wysyłane przez urzędników grodziskiego ratusza, nie udało mu się również postawić zarzutów.

- Żeby zutylizować odpady niezbędne jest przeprowadzenie właściwej procedury. W tym przypadku burmistrz Grodziska Wielkopolskiego wydał decyzję nakazującą właścicielowi nieruchomości usunięcie odpadów z miejsca do tego nieprzeznaczonego, od której właściciel odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. SKO utrzymało w mocy decyzję burmistrza. Na ten moment w Białej Wsi nie ma pojemników z odpadami, które ujawniono w 2019 roku. Pracownicy Urzędu Miejskiego podczas oględzin nieruchomości stwierdzili brak pojemników w halach magazynowych. Po raz ostatni we wtorek, 25 lipca