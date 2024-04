Wybory samorządowe 2024. Lista lokali wyborczych w gminie Grodzisk. Gdzie głosować?

Wybory samorządowe odbywają się w głosowaniu tajnym, są ponad to powszechne i bezpośrednie. Głosowanie odbywa się zawsze w dzień wolny od pracy i trwa od rana do późnego wieczora, od godz. 7.00 do 21.00, tak aby każdy miał szansę na oddanie głosu.

Co zabrać ze sobą na wybory?

Do lokalu wyborczego powinniśmy zabrać dokument ze zdjęciem, który pozwoli na ustalenie tożsamości. Najczęściej jest to dowód osobisty, a, poza granicami naszego kraju - paszport. 18-latkowie, którzy nie zdążyli jeszcze odebrać dowodu osobistego, mogą posłużyć się legitymacją szkolną.

Co ważne, nie musimy zabierać fizycznej wersji dokumentu, możemy skorzystać z mTożsamości, czyli usługi dostępnej w aplikacji Ministerstwa Cyfryzacji – mObywatel.