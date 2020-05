Co z niedzielnymi wyborami? Czy gminy przygotowują się do ich organizacji?

- Na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu z dnia 21 kwietnia, które wpłynęło do każdej gminy w Wielkopolsce, informuję, że większość czynności związanych z organizacją wyborów, które dotychczas były przeprowadzane, zostały zawieszone. Nie wydajemy zaświadczeń o prawie do głosowania, aktów pełnomocnictwa do głosowania przez pełnomocnika, nie podajemy żadnych informacji w formie obwieszczeń. Na ten moment nie ma żadnej podstawy prawnej do przeprowadzenia wyborów - głosowania w sposób korespondencyjny- wyjaśnia sekretarz gminy Grodzisk, Artur Kalinowski.

- Nawet, jeśli decyzja o ich przeprowadzeniu ostatecznie zapadnie, wciąż nie mamy żadnych informacji, czy i w ogóle jaka byłaby wtedy rola gmin w organizacji takich wyborów. Nikt z nas nie wie, co stanie się z kartą wyborczą po wrzuceniu jej do urny zwrotnej, gdzie te urny miałaby się znajdować? Co w sytuacji, kiedy mieszkaniec będzie chciał wypełnioną kartę i oświadczenie o tajności głosowania oddać? Nieznane są zadania i celowość oraz ewentualna konieczność powołania obwodowych komisji wyborczych. Nie są one powołane ze względu na brak odpowiedniej ilości członków. Zgłosiło się do tych komisji jedna lub dwie osoby, przy czym minimalny skład to od 7 osób wzwyż. Nasuwa się również pytanie, gdzie oddane głosy oraz oświadczenia o tajności głosowania będą liczone. Osobną kwestią jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim członkom tych komisji. Na dziś nieznany jest termin przeprowadzenia w jakiejkolwiek formie wyborów Trudno powiedzieć, czy będziemy mogli to wszystko zorganizować, bo nie mamy wiedzy, jaki faktycznie będzie zakres nałożonych na nas obowiązków i czy w ogóle gminy będą uczestniczyć w organizacji wyborów tak, jak odbywało się to dotychczas. Nie kontaktował się również z nami w tej sprawie, ani nie posiada wiedzy na ten temat, urzędnik wyborczy, który został powołany przez KBW Poznań do wybranych czynności z zakresu organizacji wyborów.