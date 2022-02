Czy na Osiedlu Wojska Polskiego powstanie wybieg dla psów ? Karolina Majchrzak

Osiedle Wojska Polskiego w Grodzisku Wielkopolskim to największe osiedle mieszkaniowe w naszym mieście. Z każdym rokiem przybywa mieszkańców, ponieważ Spółdzielnia Mieszkaniowa regularnie oddaje nowe bloki do użytkowania. Wzrasta również liczba właścicieli czworonogów. Czy spółdzielnia planuje wygospodarowanie miejsca specjalnego dla psów? Zapytaliśmy o to prezesa Grzegorza Pełko.