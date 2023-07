Dołącz do Szlachetnej Paczki i zmieniaj świat na lepsze. Trwa rekrutacja wolontariuszy

"Weekend cudów", jak określa się finały Szlachetnej Paczki, przypada przed świętami Bożego Narodzenia, ale wiadomo, że trzeba do niego przygotować się dużo wcześniej. Duża w tym rola wolontariuszy, bez których nic by się nie udało.

Wolontariusz Paczki daje szansę na zmianę historii życia ludziom w potrzebie. Dociera z pomocą tam, gdzie inni nie mają odwagi lub są obojętni. Dostrzega prawdziwe problemy, poznaje ludzi, których dotknęła bieda, przywraca im godność.

Rola wolontariusza jest nieoceniona. Pracuje on z potrzebującą rodziną i łączy ją z darczyńcami, które przygotują mądrą, a więc bardzo praktyczną pomoc. Liczba zaangażowanych wolontariuszy przekłada się na to, ilu potrzebującym rodzinom i dzieciom będzie można pomóc w nadchodzącej edycji. Dlatego w Grodzisku poszukiwani są śmiałkowie, gotowi nieść mądrą pomoc.

Szlachetna Paczka broni się oddolnością inicjatywy. Podstawowym kryterium włączenia osób potrzebujących do projektu jest bieda niezawiniona. Ale Szlachetna Paczka do nie tylko podarunki. To też nawiązujące się przyjaźnie i znajomości. Często zdarza się tak, że darczyńcy decydują się na pomoc, która trwa również po finale.