Dominik Studzianek prowadzi zajęcia z samoobrony i uczy, jak możemy o siebie zadbać

Dominik Studzianek prowadzi zajęcia z samoobrony dla kobiet i mężczyzn

Mastro Defence System zdobywa co raz więcej sympatyków. To ewolucja samoobrony, ciągle rozwijający się program bezpieczeństwa. Ma służyć przede wszystkim do skutecznej samoobrony. Pan Dominik najpierw przeszedł selekcję pod okiem Marcina Michalik-Lipka – Head Of Poland and Czech rep. MDS, oficjalnego przedstawiciela MDS na Polskę i Czechy, by następnie jako jeden z trzech osób z Polski ukończyć kurs instruktorski MDS level 1 w Belgii, prowadzony przez samego założyciela Freda Mastro.