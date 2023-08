Dożynki w Słocinie już w sobotę! Wieś zaprasza do wspólnej zabawy

Dożynki to święto, które pozwala rolnikom podziękować za plony i prosić o urodzaj w kolejnym roku. To też coroczna okazja do integracji mieszkańców całej wioski oraz fantastycznej zabawy do późnych godzin nocnych. W Słocinie dożynki odbędą się 26 sierpnia.

Święto plonów tradycyjnie rozpocznie barwny korowód, którego formowanie zaplanowano na godzinę 16:45 przy kaplicy. Przemarsz wyruszy kwadrans później. Kolejnym punktem programu będzie obrzęd dożynkowy w wykonaniu Zespołu Tańca Ludowego Cybinka-Grodzisk.

O godzinie 18 rozpocznie się część artystyczna. Podczas tegorocznych dożynek w Słocinie na scenie zaprezentuje się zespół Zdrojowanie. Trudno wyobrazić sobie, żeby takie wydarzenie odbyło się bez obecności kabaretu "To my", który tworzą panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Słocinie. Po występie zaplanowano zabawę taneczną, którą poprowadzi DJ Maco ER.