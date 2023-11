Dyrektor podstawówki za kasą w drogerii. A to wszystko w szczytnym celu!

W sobotę, 18 listopada, w drogerii dm odbyła się akcja kasjerska. To jedna z form zaangażowania się przedsiębiorstwa w życie lokalnej społeczności. W ramach akcji, która trwała od 11 do 12, w sklepie byli obecni nauczyciele Szkoły Podstawowej numer 2 oraz uczniowie należący do Szkolnego Klubu Wolontariatu.

- Zasada jest bardzo prosta – chcemy być częścią naszej lokalnej społeczności, budować pozytywne relacje z mieszkańcami i angażować się na tyle, ile możemy. To właśnie od naszych codziennych gestów i działań zależy jakość naszego życia. Formuła jest bardzo wdzięczna, bo angażuje wszystkie strony – naszych klientów, nas jako darczyńców i beneficjenta, czyli Szkołę Podstawową numer 2 w Grodzisku Wielkopolskim

- mówi Wioletta Stankowska, kierownik drogerii dm w Grodzisku Wielkopolskim

Za kasą usiadła dyrektor szkoły, Beata Kalinowska. Cały dochód ze sprzedaży prowadzonej w tym czasie zostanie przeznaczony na zakup zestawu nagłośnienia naściennego - radiowęzła dla Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Grodzisku Wielkopolskim.