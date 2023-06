Dzieci dostały pierogi z kawałkami plastiku? Rodzice przedszkolaków są zszokowani

- Po godzinie 16 zadzwoniła do mnie pani ze Stołówek Gminnych. Poinformowała, że prosi obserwować dziecko przedszkolne, ponieważ w dniu dzisiejszym na obiad podano dzieciom pierogi z cytuję "drobinkami plastiku". Skontaktowałam się z innymi rodzicami, każdy z nich został o tym incydencie również powiadomiony. Boimy się o swoje dzieci. Jakie mogą być tego konsekwencje zdrowotne? Co tak naprawdę dzieci zjadły? Taka sytuacja nie powinna się zdarzyć. Dzisiaj nie będziemy spać spokojnie

- mówi jedna z mam.

Informację o tym, że w pierogach znaleziono coś, co znaleźć się w nich nie powinno, potwierdza również dyrektor Stołówek Gminnych, Małgorzata Krysztofiak. Jak wyjaśnia, pierwszy sygnał dotarł do personelu około godziny 13. W jednej z grup w trakcie obiadu dziecko wyciągnęło z buzi kawałek ciała obcego. Podejrzewano, że to szkło, ale dyrektor przyznaje, że najpewniej jest to plastik. Potwierdzić ma to ekspertyza, która - jak zapowiada nasza rozmówczyni - zostanie zlecona jutro w Lesznie.

Dyrektor Stołówek Gminnych wyjaśnia, że poniedziałkowy obiad dla przedszkolaków został dostarczony przez zewnętrzną firmę z Kościana.