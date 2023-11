Dzieci oficjalnie dołączyły do grona przedszkolaków. Było ślubowanie i występy artystyczne

Dzieci z Przedszkola Gminnego im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim oficjalnie dołączyły do grona przedszkolaków. Pasowania odbywały się 28 i 29 listopada, a nowymi przedszkolakami zostały maluchy z grup Zajączki i Wiewiórki.

Dla maluchów to pierwsza tak ważna uroczystość w murach przedszkolnych i przede wszystkim pierwsza okazja do prezentacji swoich umiejętności i talentów. Kandydaci na przedszkolaka do pasowania przygotowywali się pod czujnym okiem Izabeli Szczerbal i Moniki Lulki. Mali artyści zaprezentowali przygotowane z dużą starannością wiersze, piosenki oraz tańce.

Maluchy złożyły przysięgę i obiecały, że od tej pory będą dzielnie przychodzić do przedszkola, zgodnie się bawić i słuchać swoich pań. Punktem kulminacyjnym tego wydarzenia było uroczyste dokonanie aktu pasowania za pomocą kolorowego ołówka, którego dokonała dyrektor Alicja Andrys. Na pamiątkę wszystkie dzieci otrzymały dyplomy oraz upominki.