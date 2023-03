Dzień Kobiet w Strzępiniu. Panie spotkały się z okazji swojego święta

Dziś Dzień Kobiet to przede wszystkim okazja, by najbliższym paniom sprawić miły gest - obdarować je życzeniami, dobrym słowem czy prezentami. To też okazja, by panie spędziły czas we własnym gronie, świetnie się przy tym bawiąc.

Po raz kolejny do wspólnej zabawy wszystkie mieszkanki Strzępinia zaprosili sołtys i rada sołecka. Okolicznościowe spotkanie dla pań, które odbyło się w sobotę, 4 marca, zorganizowano w sali wiejskiej.

Sołtys w imieniu wszystkich mężczyzn złożył Paniom najlepsze życzenia. Później przyszedł czas na wspólne długie rozmowy.