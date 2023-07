O fatalnym stanie nawierzchni drogi pomiędzy Grodziskiem Wielkopolskim i Kąkolewem kierowcy alarmują od lat. Nie pomagają doraźne prace polegające na łataniu dziur. Wystarczy chwila i problem się powtarza. Trasa jest szczególnie niebezpieczna dla rowerzystów czy pieszych. Kwestię budowy ścieżki na tym odcinku poruszaliśmy już wielokrotnie. W tym miejscu bowiem istnieje potencjalne zagrożenie dla osób poruszających się zarówno pieszo, jak i rowerem. Niebezpieczeństwo wzrasta szczególnie w porze wieczornej i w okresie jesiennym, kiedy kierowcy mają ograniczoną widoczność. Od lat mieszkańcy walczą o budowę trasy, dzięki której będą mogli bezpiecznie poruszać się wzdłuż drogi powiatowej.

Kierowców zaskoczyło w ostatnich dniach ograniczenie prędkości do 70 kilometrów na godzinę. Pytają wprost, czy to rozwiązanie na zły stan nawierzchni?

- Znaki ograniczenia prędkości do 70 kilometrów na godzinę zostały ustawione ze względu na stan poboczy. Jest to sytuacja tymczasowa, która będzie obowiązywać do momentu wykonania remontu nawierzchni jezdni