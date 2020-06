Firma Infrakom przebuduje dwa odcinki dróg w powiecie grodziskim.

Największym zadaniem będzie trzeci etap przebudowy trasy Grodzisk-Kobylniki-Gnin-Wioska. Przypomnijmy, że na ten cel powiat otrzymał wsparcie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości nieco ponad 10,5 miliona złotych. Inwestycję wesprą również samorządy gmin Grodzisk i Rakoniewice, które przekażą odpowiednio 364 oraz 959 tysięcy złotych. Pozostała kwota będzie pochodzić ze środków własnych powiatu grodziskiego, który zabezpieczył w budżecie kwotę w wysokości 1,3 mln złotych. Całkowita wartość inwestycji to 13,2 miliona złotych.

Zmodernizowana zostanie również droga powiatowa na odcinku od granicy powiatu do granicy z gminą Wielichowo. Łączny koszt zadania to prawie 8,5 miliona złotych. Dofinansowanie z rządowego programu to kwota 6,7 miliona. Wkładem własnym samorząd powiatowy i gmina Rakoniewice podzielą się "pół na pół".

W czwartek, 25 czerwca, w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim podpisano umowę z wykonawcą- konsorcjum firm: INFRAKOM Chwalim Sp. z o.o., Sp.k. i INFRAKOM Kościan Sp. z o.o., Sp.k.

Prace mają ruszyć lada dzień. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.